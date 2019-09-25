Ziraat Türkiye Kupası'ında günün toplu sonuçları ve günün diğer maçları

25.09.2019 16:57

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 25 Eylül Çarşamba günü start aldı. Bugün oynanan karşılaşmalarda seyir zevki yüksek mücadeleler olurken aynı performansın günün kalan diğer maçlarında da sergilenmesi bekleniyor. İşte 25 Eylül Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda tamamlanan ve başlayacak maçlar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 25 EYLÜL ÇARŞAMBA TOPLU SONUÇLAR

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 25 Eylül Çarşamba günü 13:00'te başlayan maçlarla start aldı. 14:00, 15:00, 16:00 16:30'da oynanacak maçlarla devam edecek olan karşılaşmalar 18:30, 19:00 ve 20:30'da oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 25 Eylül Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları:

26 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ DEVAM EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 26 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek. 13:00, 14:30, 15:00, 16:30, 18:30 ve 20:30'da oynanacak maçlarla devam edilecek olan maçlarla Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu tamamlanacak. İşte 26 Eylül Perşembe Ziraat Türkiye Kupası 3. tur fikstürü: