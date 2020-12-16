Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
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Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2

16.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:15
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Batuhan Er'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Bahattin Köse kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1 39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Kozulj düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

43. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Furkan Soyalp'in şutu direkten döndü.

65. dakikada Enver Cenk'in ortasında Muhammet Demir'in kafayla indirdiği topu Mirallas gelişine tamamlayarak ev sahibini öne geçirdi. 2-1

81. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Mksm kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1 88. dakikada Gökhan Meral'in pasında topla buluşan Cerem Talha Dinçer, hafif aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 3-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Erkan Akbulut xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba xxx, Oğuz Ceylan xx (Mirallas dk. 64 xxx), Ulaş Zengin xx (Mksim dk. 46 xxx), Kubilay Aktaş xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xx ( Papy dk. 69 xx), Jefferson xx, Sousa xx (Tetteh dk. 64 xx), Kozulj xxx, Enver Cenk Şahin xx, Furkan Soyalp xx (Muhammet Demir dk. 46 xx), Andre Felipe xx Yedekler: Mustafa Bozan, Alin Tosca, Olkowski, Kenan Özer, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Kemal Can Aydemir xx (Numan Çürüksu dk. 75 x), Gökhan Meral xx, Yiğit Canguru x (Semih Karadeniz dk. 58 x), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Murat Cem Akpınar xx, Muhammed Gönülaçar xx, Benhur Keser xx, İrfan Başaran xx (Mesut Özdemir dk. 67 x), Batuhan Er xx ( Ramazan Çevik dk. 67 x), Bahattin Köse xx (Cerem Talha Dinçer dk. 75 xx)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga, Yiğit Ali Bayrak, Mervan Yiğit

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Kozulj (dk. 39), Mirallas (dk. 65), Mksim (dk. 81) (Gaziantep FK), Bahattin Köse (dk. 15), Cerem Talha Dinçer (dk. 86) (Kocaelispor)

Sarı Kartla: Jefferson, Mehmet Erdem, Andre Felipe (Gaziantep FK), İrfan Başaran, Talha Batuhan (Kocaelispor)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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