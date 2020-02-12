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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

12.02.2020 22:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:44
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Çeyrek Final rövanş maçında , sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini 3-1 mağlup eden Galatasaray kupaya veda ederken, Antalya ekibi ise adını yarı finale yazdırdı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Ömer Bayram'ın ceza yayına çıkardığı topta Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı sert vuruş üst direkten döndü. Dönen topu kafa ile tamamlamak isterken, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.


54. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı korner atışında Bammou topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.


55. dakikada topun başına gelen Adem Büyük, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 2-1


81. dakikada Onyekuru'nun yaptığı ortada Feghouli'nin gelişine çektiği sert şutunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Adem'in şutunda Alanyaspor savunması gole yine izin vermezken son olarak Emre Akbaba kafa ile pozisyonu tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.


85. dakikada Belhanda'nın ortasında Onyekuru boşa yükseldi ve topu ıska geçti. Arka direkte topu önünde bulan Adem Büyük, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1


90+1. dakikada Bammou'nun sol kanattan ortasında Efecan topu Ceyhun'a aktardı. Bu oyuncun sert şutunda Muslera gole izin vermedi.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Linnes xx (Onyekuru dk. 46 x), Lemina xx, Seri x (Sekidika dk. 82 ?), Feghouli x, Ömer Bayram xx, Emre Akbaba xxx (Belhanda dk. 82 ?), Adem xxx


Yedekler: Okan, Şener, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Taylan, Jimmy Durmaz, Selçuk


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx (Onur Bulut dk. 63 x), Tzavellas x, Caulker xx, N'Skala xx, Siopis xx (Salih Uçan dk. 66 x), Ceyhun Gülselam xxx, Junior Fernandes xx (Efecan dk. 60 x), Djalma Campos xx, Bakasetas xx, Bammou xx


Yedekler: Cenk, Kaan Kanak, Welinton Silva, Emircan, Musa Çağıran, Papiss Cisse, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Emre Akbaba (dk. 9), Adem Büyük (dk. 55 pen. ve 85) (Galatasaray), Bammou (dk. 31) (A.Alanyaspor)


Kırmızı kart: Mariano (dk. 90+5) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Adem Büyük, Donk, Feghouli (Galatasaray), Bakasetas, Salih Uçan, Tzavellas, Marafona (A.Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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