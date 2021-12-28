Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde FT Antalyaspor, GZT Giresunspor'u ağırlıyor.

ANTALYA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde FT Antalyaspor, GZT Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Ghacha'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Champness'in yerden sert şutu yandan auta gitti.

38. dakikada defansın arkasına atılan pasta ceza alanına giren Champness'in kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunu Sousa kurtardı.

43. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Wright'ın kafasını kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

45. dakikada Wright'ın pasınca ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşu yandan auta çıktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus x, Erdem Bayık x, Cemil Tunç x

FT Antalyaspor: Sousa x, Eren Albayrak x,Bahadır Öztürk x, Kudriashov x, Bünyamin Balcı x, Poli xx, Milosevic x, Fredy xx, Ghacha xx, Gökdeniz Bayrakdar, Wright x

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Naldo, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Güray Vural, Mukaıru, Crivelli, Amilton, Hakan Özmert

Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk

GZT Giresunspor: Onurcan Piri xx, Sergen Piçinciol x, Hayrullah Bilazer x, Bacelar x, Fatih Yılmaz x, Pelupessy x, Flavio x,Luız Junıor x, Champness xx,Çekdar Orhan x, Umut Nayir x

Yedekler: Bedirhan Beyaz, Göktan Cörüt,Diarra, Arda Kılıç, Zaki Yavru, Balde, Fontanılla, Furkan Kütük, Metin Caner Akbayrak, Suleymanov

Teknik sorumlu: Hakan Keleş

Gol: Ghacha (dk. 27) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Fatih Yılmaz (GZT Giresunspor)

(İsa Akar/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1- GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

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