Fenerbahçe - Akhisarspor Finalinin Tarihi Değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupasında finalin 10 Mayıs Perşembe günü oynanacağını duyurdu. Federasyon, finalin daha önce 9 Mayıs'ta oynanacağını ilan etmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak final 10 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."
YORUMLAR (45)
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TURKİYE FEDERESYONU ARTİK BİTMİŞTİR BENIM NAZARİMDA TARAF TUTANDIR FORMASIDA SARİ CİVCİVDİR TEKNİKDİREKTÖRU KUCUK EMRAH AYKUT BAŞKANIDA YÖNETİMİDE OPERESYON CAMBAZİ AZİZ KUMPAS ATV A HABER ASPOR HABER7 ENBUYUK SİLAHIDA ALGİ OPERESYONU İŞİ MASADA BİTİRMEKCevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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şu fb bjk kupa maçındaki olayla avrupada olsa fb 3-0 hükmen yenik sayılır kupa lig 5 maç sahası kapanırdı.Cevap Yaz 12 12 Yayından Kaldır
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bursa antremanlara çıkmıyormuşş maça da çıkmayacak büyük ihtimalle bi 3 puan daha verin fb ye. sivas tan sonra 2. garanti puan:)Cevap Yaz 5 5 Yayından KaldırGERÇEK: ne alaka beleşmi top oynasınlar futbol pıyasası paraya endekslı degılmi fenerın öyle maçlara ıhtıyacı olsaydı evındekı maçları kaybetmez suanda lider olurdu tantana yapma2 3 Yayından Kaldır
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1-2-3-4-5-6-7- 8888888888888888888 taşlı olalı bunlar iyicem kafayı yedi sahaya cıkmayan bjkli birde kalmış feda efendi yok şöyle külübüz yok böyle külübüz fikocukla şen ola sizde bu kafayla ancak bukadar olur fener bahçe düşmanlıgı ve kalmışlar adalet diyorlar ne göre adelet kime göre adalet sen kendi pencerenden adalet istiyorsun fener bahçe oldumu hemen neymiş efendim şikeci yok şu bu bakın bakalım demir ören tff başkan olalı en cok kim kupa kazanmış onu ogren sonra kalk fenere laf et ayıpyaCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır