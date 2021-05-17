Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
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Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü

Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde tribündeki seyirci sayısının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak olan karşılaşmada Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan ayrılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranın seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.

HER İKİ KULÜP İÇİN 250'ŞER KİŞİLİK KONTENJAN

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
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