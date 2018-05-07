Ziraat Türkiye Kupası Finalini Cüneyt Çakır Yönetecek

cüney çakır gerçekten güvenilir milli hakemmimizdir gururumuzdur bu maçıda en iyi şekilde yöneteceğine inancım sonsuzdur Şampiyon Fenerbahce
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Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
FİNAL DİYARBAKIR'DA!
Diyarbakır Stadyumu 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.