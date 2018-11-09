Ziraat Türkiye Kupası Finali Sivas'ta Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali Sivas'ta Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası final karşılaşması, Diyarbakır'da oynanmıştı.

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