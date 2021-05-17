Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
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Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında yarın oynanacak olan Türkiye Kupası Finali'ne daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında yarın oynanacak olan Türkiye Kupası Finali'ne daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı. Karşılaşmanın yeniden seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde yarın saat 20.45'te Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyircinin yer alacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında mücadelenin yeniden seyircisiz oynanacağına karar verildi. Final müsabakası için Beşiktaş ve Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan verildi. Alınan kararı ilk açıklayan ise Antalyaspor Kulübü oldu. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
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