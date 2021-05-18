Ziraat Türkiye Kupası Finali: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.

59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Atiba'nın uzun pasında topla buluşan N'Koudou kale önünde bulunan Josef de Souza'ya pasını verdi. Müsait durumdaki Josef de Souza topu ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Necip Uysal'ın hatalı geri pasında topu kapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy'den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.

30. dakikada Atiba'nın verdiği pasta sağ kanattan ilerleyen Ghezzal, pasını penaltı noktası üzerindeki Rosier'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rosier topu kaleye yolladı. 0-2

39. dakikada Ghezzal'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın şutu direğe çarparak kaleci Boffin'de kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Naldo xx, Fedor Kudryashov xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Nuri Şahin xx, Fredy xx, Amilton xx, Hakan Özmert xx, Lukas Podolski xx, Gökdeniz Bayrakdar xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Omar Imeri, Dever Orgill, Jean-Armel Drole

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton xx, Domagoj Vida xx, Josef de Souza xx, Kevin N'Koudou xx, Atiba Hutchinson xx, Rachid Ghezzal xx, Necip Uysal xx, Cyle Larin xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Josef de Souza (dk. 3), Rosier (dk. 30) (Beşiktaş)

(Ali Gözeten - Refik Fidan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı