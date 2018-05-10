Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe'yi 3-2 Yenen Akhisarspor'un Oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi ve kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'yi bir araya getiren karşılaşmayı Akigolar 3-2'lik skorla kazandı ve tarihi bir zafere imza attı.

AKHİSARSPOR KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜREN 15. TAKIM OLDU

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanırken Ege temsilcisi kupayı müzesine götüren 15. farklı takım oldu. Okan Buruk'un öğrencileri zafere Miguel Lopes (32), Abdoul Sissoko (70) ve Helder Barbosa'nın golleriyle ulaştı. Fenerbahçe'nin golleri ise 56'da Fernandao ve 86'da Josef De Souza'dan geldi.

Bu sonuçla Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası hasreti 6 sezona çıktı. Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler 11. kez finalde üzüldü.

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YORUMLAR (162)

  • ADANA NARKOTİK SUBESİ:
    FENERYAHCE YE IYI OLDU HAKETI BUNU SIYONIST TAKIMI NEKADAR SOYTARI VARSA FENERDE
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  • DİYARBAKIRLI:
    canı gönülden akhisarı destekledim. hak ettiler Helal olsun. d.bakırdan fenere kupa filan yok aga.! oyun oynamadan ligde 2. sıraya yükseldiler haksızlıklıklarla..
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  • BJK''M:
    ALLAHIN SOPASI YOK, AMA BELAYI İSTEDİĞİ YEVDEN GÖNDEVİV. . !FENEV''LİLEV İYİ ANLAMIŞTIV. . !
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  • NAVAJHO:
    hakem hata yaptı orda faul vardı o atakta top bizim direkten döndü, diyen bu derece ağlak mazeret uyduran başka bir hoca hayatımda görmedim. ne olmuş direğinden döndüyse gol yemedin ya, sıfır hata hakem mi bekliyorsun? senin lehine hiç hata yapılmıyor mu ? ozaman nerdesin? direkten dönen topa sığınan ağlak.
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