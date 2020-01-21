Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

21.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:30

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami'nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo'nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse'un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues'in yerden ortaladığı topa Mevlüt'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail oyun alanına çeldi.

75. dakikada sağ kanattan Rodrigues'in ortasında Tolgay'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.

76. dakikada Lopes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleci Harun'u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Dirar kornere gönderdi.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Kamil Çetin xx

Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xx (Isla dk. 86 ?), Rami xx, Jailson xx, Deniz Türüç xx, Gustavo xx, Tolgay xx, Ferdi xxx, Rdorigues xx (Mehmet Ekici dk. 85 ?), Kruse xx (Zajc dk. 75 x), Mevlüt xx

Yedekler: Altay, Erten, Ozan, Tolga, Serdar, Alper, Zanka

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: İsmail Çipe x, Lopes xx, Rienstra xx, Oğuzhan Çapar xx, Yasir Subaşı xx (Henrique dk. 63 x), Hasan Hüseyin Acar xx, Djedje xx, Situm xx, Emre Demir xx (Mesanovic dk. 75 x), Campanharo xx (Uzodimma dk. 68 x), Kravets xx

Yedekler: Doğan, Ramazan, Aymen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdennour, Ömer, Aksel, Mert, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Ferdi (dk. 23), Mevlüt (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Djedje (Kayserispor), Tolgay, Dirar (Fenerbahçe)

(İHA)

Kaynak: İHA