Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami'nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo'nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse'un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues'in yerden ortaladığı topa Mevlüt'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Kamil Çetin xx
Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xx, Rami xx, Jailson xx, Deniz Türüç xx, Gustavo xx, Tolgay xx, Ferdi xxx, Rdorigues xx, Kruse xx, Mevlüt xx
Yedekler: Altay, Erten, Isla, Ozan, Mehmet Ekici, Tolga, Serdar, Alper, Zajc, Zanka
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kayserispor: İsmail Çipe xx, Lopes xx, Rienstra xx, Oğuzhan Çapar xx, Yasir Subaşı xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Djedje xx, Situm xx, Emre Demir xx, Campanharo xx, Kravets xx
Yedekler: Doğan, Ramazan, Aymen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdennour, Henrique, Ömer, Aksel, Mesanovic, Mert, Enver Cenk Şahin, Uzodimma
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Ferdi (dk. 23), Mevlüt (dk. 45) (Fenerbahçe) - İSTANBUL