Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

03.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:47

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.



15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0



16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0



Stat: Ülker



Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx



Fenerbahçe: Harun xx, İsla xx, Sadık xxx, Rami xx, Dirar xx, Tolgay xxx, Jailson xx, Ferdi xxx, Zajc xx, Deniz xx, Muriqi xx



Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Moses, Tolga, Rodrigues, Alper, Muhammed



Teknik Direktör: Ersun Yanal



İstanbulspor: Alperen x, Wellington x, Atchom x, Ali Aytemur x, Eslem xx, Onur x, Aldin Cajic xx, Duhan x, Oğuzhan x, Allahyar x, Papa Diouf x



Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Muhammed Enes, Mensah, Muhsin, Oğuzhan, Berkay



Teknik Direktör: Tamer Avcı



Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA