Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı) - Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

03.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:47
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat 5. Tur 1. Eleme maçında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.


15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0


16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0


Stat: Ülker


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx


Fenerbahçe: Harun xx, İsla xx, Sadık xxx, Rami xx, Dirar xx, Tolgay xxx, Jailson xx, Ferdi xxx, Zajc xx, Deniz xx, Muriqi xx


Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Moses, Tolga, Rodrigues, Alper, Muhammed


Teknik Direktör: Ersun Yanal


İstanbulspor: Alperen x, Wellington x, Atchom x, Ali Aytemur x, Eslem xx, Onur x, Aldin Cajic xx, Duhan x, Oğuzhan x, Allahyar x, Papa Diouf x


Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Muhammed Enes, Mensah, Muhsin, Oğuzhan, Berkay


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler