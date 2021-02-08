Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde hakemler belli oldu
08.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:31
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hakemler şu şekilde:Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat AydınusGalatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir BitigenDemir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
Kaynak: Demirören Haber Ajansı