Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde hakemler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde hakemler belli oldu

08.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:31
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hakemler şu şekilde:

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat AydınusGalatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir BitigenDemir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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