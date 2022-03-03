Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale...
AA, Emre Doğan - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
AA / Emre Doğan - Spor