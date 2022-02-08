Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK çeyrek finale ve yarı finale kimler yükseldi? GS kupadan elendi mi?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları devam ederken futbol severler Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yani son 8'e hangi takımlar kaldı merak etti. Henüz son 16 tüm maçlar oynanmadı fakat oynanan maçlar var. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK çeyrek finale ve yarı finale kimler yükseldi? GS kupadan elendi mi? İşte ayrıntılar...
ZTK son 16 maçları bugün, yarın ve Perşembe günü oynanacak. Son 16'da dört büyüklerden Galatasaray kupada yer almadı. Peki, GS kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK çeyrek finale ve yarı finale kimler yükseldi? ZTK çeyrek final maçları ne zaman? ZTK yarı finale kimler çıktı? ZTK yarı final ve final maçı ne zaman?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN, KİMLER ARASINDA OYNANIYOR?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları 8 Şubat, 9 Şubat ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Maçlar ve tarihleri şu şekilde:
8 Şubat Salı:
- 14.30 Kasımpaşa - Gaziantep Fk : Fırat Aydınus
- 17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
- 20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler
9 Şubat Çarşamba:
- 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
- 17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
- 20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
10 Şubat Perşembe:
- 17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
- 20.30 Beşiktaş - Göztepe: Yasin Kol
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Şuana kadar sadece Kasımpaşa- Gaziantep Fk maçı oynandı. Bu maçı Gaziantep FK 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
- Kasımpaşa - Gaziantep Fk
- VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
- Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
- Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
- Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
- Altaş Denizlispor - Trabzonspor
- Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
- Beşiktaş - Göztepe
Kazanan takımlar bir üst tura yükselecek.
Çeyrek finale yükselen takımlar:
- Gaziantep FK
Diğer maçlar henüz yapılmadı.