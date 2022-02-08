Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK çeyrek finale ve yarı finale kimler yükseldi? GS kupadan elendi mi?

ZTK son 16 maçları bugün, yarın ve Perşembe günü oynanacak. Son 16'da dört büyüklerden Galatasaray kupada yer almadı. Peki, GS kupadan elendi mi? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK çeyrek finale ve yarı finale kimler yükseldi? ZTK çeyrek final maçları ne zaman? ZTK yarı finale kimler çıktı? ZTK yarı final ve final maçı ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN, KİMLER ARASINDA OYNANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları 8 Şubat, 9 Şubat ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Maçlar ve tarihleri şu şekilde:

8 Şubat Salı:

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep Fk : Fırat Aydınus

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş - Göztepe: Yasin Kol

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Şuana kadar sadece Kasımpaşa- Gaziantep Fk maçı oynandı. Bu maçı Gaziantep FK 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa - Gaziantep Fk

VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Beşiktaş - Göztepe

Kazanan takımlar bir üst tura yükselecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar:

Gaziantep FK

Diğer maçlar henüz yapılmadı.

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