Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları tek maç mı olacak? Rövanş olacak mı? ZTK tek maç mı olacak çift maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasının ardından futbol severler çeyrek finaller tek maç mı yoksa rövanşlı mı olacak merak etti. Peki ZTK tek maç mı olacak? Maçlarda rövanş oynanacak mı? ZTK VAR sistemi gelecek mi? VAR sistemi var mı?