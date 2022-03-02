Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, çift maç mı? ZTK çeyrek final tek maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı?Çeyrek final karşılaşmaları başladı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçları tek maç mı yoksa rövanş maçı var mı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları tek maç mı? İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, çift maç mı? sorusunun yanıtı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır.

ZTK ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Haberler.com - Gündem