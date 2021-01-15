Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı olacak? Rövanş olacak mı? ZTK 2021 VAR sistemi geldi mi?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasının ardından futbol severler çeyrek finaller tek maç mı yoksa rövanşlı mı olacak merak etti. Peki ZTK tek maç mı olacak? Maçlarda rövanş oynanacak mı? ZTK VAR sistemi gelecek mi? VAR sistemi var mı?

ZTK 2021 son 8 çeyrek final müsabakaları açıklandı. Yapılan kura çekimine göre Demir Grup Sivasspor - Fraport - TAV Antalyaspor, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK ile eşleşti. Peki çeyrek finaller tek maç mı olacak? Rövanş oynanacak mı? VAR sistemi gelecek mi? VAR sistemi var mı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2021 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Demir Grup Sivasspor - Fraport - TAV Antalyaspor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon, koronavirüs tedbirleri kapsamında eleme sistemi değişti. ZTK çeyrek final maçları tek maç usulünde oynanacak, rövanş karşılaşmaları olmayacak. Kazanan takım rövanş maçı oynanmadan bir üst tura adını yazdıracak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI VAR SİSTEMİ GELDİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre ZTK çeyrek final maçlarında VAR sistemi aktif olacaktır. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi kullanılmaya başlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.