Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

08.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:32
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali karşılamalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali karşılamalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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