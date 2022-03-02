Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi
AA, Göksel Cüneyt İğde - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi
AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor