Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2
Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler: Volkan Bayarslan x, Mustafa Savranlar x, Mehmet Salim Mazlum x
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Harun Alpsoy xxx, Cengiz Demir xx, Celustka xx, Chico xx, Charles xx, Bünyamin Balcı xx, Yekta Kurtuluş xxx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Mukairu xx
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Diego, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Amilton, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batıhan Berkay Fındık, Mikail Başar
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Göztepe: Mehmet Bakırbaş xx, Paluli xx, Titi xx, Schwechlen xx, Yalçın Kayan xx, Andre Castro xxx, Borges xx, Batuhan Kırdaroğlu xx, Mossoro xx, Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xxx
Yedekler: Eren Bilen, Serdar Gürler, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleonı
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 44) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18)(Antalyaspor) - ANTALYA