Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

06.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:42

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.



18. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.



32. dakikada Yatabare'nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.



38. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.



41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



Stat: Antalya



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Mustafa Sönmez x



Antalyaspor: Ferhat xx, Salih Dursun xx, Charles xx, Ersan Adem Gülüm xxx, Eren Albayrak xx, N'dinga xx, Ufuk Akyol xx, Harun Alpsoy xx, Hakan Özmert xx, Doğukan Sinik xx, Mukairu xx



Yedekler: Yakup Mert Çakır, Yekta Kurtuluş, Chico, Amilton, Cengiz Demir, Erman Herman Vardar, Halil İbrahim Sevinç, Butuhan Berkay Fındık, Bünyamin Balcı



Teknik Direktör: Tamer Tuna



Sivaspor: Ali Şaşal xx, Papp xx, Camara xx, Caner Osmanpaşa xx, Ziya Erdal xx, Cofie x, Mert Hakan Yandaş xx, Hakan Arslan xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Yasin Öztekin xx, Yatabare xx



Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Fatih Aksoy, Armin Derlek, Furkan Sağman, Dominges, Barış Yardımcı, Skuletic



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Kırmızı kart: Isaac Cofie (dk. 41) (Sivasspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA