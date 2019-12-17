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Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı)

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

17.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:33
Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı)

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 4-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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