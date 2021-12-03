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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti

Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Kasımpaşa- Kocaelispor

VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

Göztepe-Yılport Samsunspor

Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Ankaraspor

Gaziantep Futbol Kulübü- Bursaspor

Galatasaray-Altaş Denizlispor

Beşiktaş-Altay

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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