Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı açıklandı

17.10.2019 15:12

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı açıklandı. Turnuvaya bu turda dahil olan Fenerbahçe 30 Ekim Çarşamba günü Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak maçların programı şu şekilde:



29 Ekim Salı



13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor



13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor



13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler



13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor



14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor



16.30 Altay - Görelespor



18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor



20.30 Alanyaspor - İnegölspor



30 Ekim Çarşamba



13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü



13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor



13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor



13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü



13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü



13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa



14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor



14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor



14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor



14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor



16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor



18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor



20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe



31 Ekim Perşembe



13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor



13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor



14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü



16.30 Kayserispor - Bayrampaşa



18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor



20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu - İSTANBUL

Kaynak: İHA