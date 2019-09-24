Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Ligi takımlarından İçel İdmanyurdu,...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Ligi takımlarından İçel İdmanyurdu, Osmanlıspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek üst tura çıktı.

24.09.2019 21:57
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Ligi takımlarından İçel İdmanyurdu,...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Ligi takımlarından İçel İdmanyurdu, Osmanlıspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek üst tura çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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