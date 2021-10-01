Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

-

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca Gençlerbirliği

Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor - Pazarspor

Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu

Anagold 24Erzincanspor - 52 Orduspor

Fraport TAV Antalyaspor - Diyarbekirspor

Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor

MKE Ankaragücü - Somaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol Kulübü

Ankaraspor - İnegölspor

Adana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü

Adanaspor - Adıyaman Futbol Kulübü

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Turgutluspor - Mardin 1969

TECO Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor

Sakaryaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor

Gençlerbirliği - Pendikspor

Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor

Balıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor

Ankara Keçiörengücü - Ağrı 1970

Akhisarspor - Bergama Belediyespor

Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor

Eskişehirspor - Iğdır Futbol Kulübü

Kırklarelispor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

Silahtaroğlu Vanspor - Zonguldak Kömürspor

Menemenspor - Karşıyaka

Ankara Demirspor - Yomraspor

Bodrumspor - Isparta 32 Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcespor

İstanbulspor - Ergene Velimeşespor

Kocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor

Çorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Uşakspor - Nevşehir Belediyespor

Bursaspor - Ceyhanspor

Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor

Eyüpspor - Bucaspor 1928

Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 Spor

Altay - Belediye Derincespor

Sarıyer - Edirnespor

Tuzlaspor - 68 Aksaray Belediyespor

GZT Giresunspor (BAY)


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Umut Meraş Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mimar Sinan Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:17:58. #1.11#