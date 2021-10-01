Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.Kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle: Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca GençlerbirliğiDenizlispor - Gema Polimer Şile YıldızsporSerik Belediyespor - PazarsporAmed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman YurduAnagold 24Erzincanspor - 52 OrdusporFraport TAV Antalyaspor - DiyarbekirsporYılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 KonyasporMKE Ankaragücü - SomasporRoyal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol KulübüAnkaraspor - İnegölsporAdana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol KulübüAdanaspor - Adıyaman Futbol KulübüAltınordu - Büyükçekmece TepeciksporTurgutluspor - Mardin 1969TECO Karacabey Belediyespor - ŞanlıurfasporSakaryaspor - Karbel Karaköprü BelediyesporGençlerbirliği - PendiksporManisa Futbol Kulübü - Fatsa BelediyesporYukatel Kayserispor - Artvin HopasporBalıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya KestelsporBereket Sigorta Ümraniyespor - KahramanmaraşsporAnkara Keçiörengücü - Ağrı 1970Akhisarspor - Bergama BelediyesporAfjet Afyonspor - Sivas BelediyesporEskişehirspor - Iğdır Futbol KulübüKırklarelispor - Osmaniyespor Futbol KulübüSilahtaroğlu Vanspor - Zonguldak KömürsporMenemenspor - KarşıyakaAnkara Demirspor - YomrasporBodrumspor - Isparta 32 SporBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli BelediyesporHekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcesporİstanbulspor - Ergene VelimeşesporKocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdaresporÇorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve SporUşakspor - Nevşehir BelediyesporBursaspor - CeyhansporBeypiliç Boluspor - ÇarşambasporEyüpspor - Bucaspor 1928Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 SporAltay - Belediye DerincesporSarıyer - EdirnesporTuzlaspor - 68 Aksaray BelediyesporGZT Giresunspor (BAY)
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