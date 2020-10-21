Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman?

21.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:12
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanlı bir hafta daha başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur perdesinin açılmasına çok az bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2. tur maçlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında 46 mücadele gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının programı şöyle:

20 Ekim Salı:

14.30 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

17.00 İçel İdmanyurdu-Payasspor (Mersin)

20.00 Karşıyaka-Bergama Belediyespor (İzmir Atatürk)

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor (Vefa)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

13.30 Muğlaspor-Kızılcabölükspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

13.30 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Kozanspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta Atatürk)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Tekirdağspor-Silivrispor (Namık Kemal)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

22 Ekim Perşembe:

13.00 Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa İlçe)

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Belediye Derincespor-Çankaya FK (Belediye Derincespor)

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

İkinci tur maçlarının bir kısmı A Spor kanalında yayınlanacak.

İlgili Haberler

Ziraat Türkiye Kupası maçları başlıyor! Ziraat Kupası maçları nasıl, nereden izlenir? ZTK maçları canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası maçları başlıyor! Ziraat Kupası maçları nasıl, nereden izlenir? ZTK maçları canlı izle!
Uluslar Ligi maçları: UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?
Uluslar Ligi maçları: UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2020 - 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2020 - 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Hazal Kaya Sinan Akçıl Derviş Zaim Yavuz Bingöl
Spor Babel Erol Bulut Ozan Kabak Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 13:12:55. #1.14#
title