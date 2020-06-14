Ziraat teknisyeni genç çiftçi çilek üretimiyle köyüne örnek oluyor Karamanlı genç çiftçi Halit Karaca, köyünde babasıyla birlikte kurduğu çilek tarlasında elde ettiği başarıyla bölge çiftçisine örnek oluyor.

Karamanlı genç çiftçi Halit Karaca, köyünde babasıyla birlikte kurduğu çilek tarlasında elde ettiği başarıyla bölge çiftçisine örnek oluyor.

Merkeze bağlı Başkışla köyünde babası Ahmet Karaca'yla yaşayan 24 yaşındaki ziraat teknisyeni Halit Karaca, okulda öğrendiği bilgileri bölgesindeki çiftçilere de aktarıp faydalı olabilmek için çaba gösteriyor.

Bölgedeki üreticilerin kazancının artırılması amacıyla Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, geçen yıl ilk defa çilek üretimine başlayan Halit Karaca ve babası, Karaman'ın dağ köylerinde de çilek üretilebileceğini ispatlayarak bölge halkına örnek oldu.

Halit Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziraat teknisyeni arkadaşları tarım firmalarında veya kamu kurumlarında çalışmayı tercih ederken kendisinin ise babasıyla birlikte köylerinde çiftçilik yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Bölgede çilek üretiminin yaygınlaştırılmasıyla ilgili projeyi ilk duyduklarında bu işe talip olduklarını aktaran Karaca, "Çilek üretimi burada hiç bilinmiyordu. Bu yüzden fazla talip yoktu. Biz talip olduk. İki dekar tarlamızı çilek üretimi için ayırdık. Yetkililerin denetiminde üretime başladık." dedi.

Karaca, ilk yıl umduklarından daha iyi bir sonuç aldıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Güzel verim aldık. Köyümüzde çilek üretildiği, Karaman'da duyuldu. İnsanlar gelip bahçeyi gezmeye başladı. Çevre köylerden çiftçiler geldi ve bizden bilgi aldı. Bir dekar yerden 10 bin liraya yakın gelir elde ettik. Hiçbir üründe bu parayı kazanamazsın. Bizim buralarda tek parça büyük ve düz arazi bulmak çok zor. Tarlalar genelde küçük ve parçalanmış araziler. Hububat ektiğinde anca masrafını karşılıyorsun. Bu arazilerde alternatif ürünlerin denenmesi gerekir. Biz de çileği denedik. Çok güzel verim aldık."

Tamamen organik çilek yetiştirdiklerine işaret eden Karaca, şöyle konuştu:

"Solucan gübresi kullanıyoruz. Suyumuz kaliteli. Toprağımız kimyasal gübrenin kullanılmadığı toprak. İlaçlamayı doğal ürünlerle yapıyoruz. Bu üretim çevremize örnek oldu. Pazar sıkıntısı çekmiyoruz. Artık insanlar buraya kadar gelip çilek alıyorlar. Pazarda çilek 10 liraysa biz 15 lira dediğimizde pahalı olmasına rağmen bizim çileğimizi tercih ediyorlar. Üretilen ürünün farklı olması gerekir. İnşallah bölgede çilek bir alternatif ürün olur. Gelişmemiz için üretmemiz lazım. Genç insanlar desteklenirse bu tür güzel projeler ortaya çıkıyor. Genç çiftçilere desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Halit Karaca'nın babası Ahmet Karaca da oğlunun her zaman yanında olduğunu belirterek "Oğlum istediği için bu işe başladık. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Geçen yıl herkes şüpheyle bakarken şimdi daha büyük çilek tarlaları için çalışmalar yapılıyor. Örnek olduğumuz için mutluyum." diye konuştu.

"Dekar başına 10 bin liradan fazla gelir elde ediliyor"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ise tahıl ambarı olarak bilinen Karaman'ın, Torosların üzerinde kurulu dağ köylerinde ayrı bir yaşam mücadelesinin verildiğini söyledi.

Küçük ölçekli arazilerde, çiftçilerin sabırla ve bilek gücüyle meyve ve sebze üreterek geçimlerini sağlamaya çalıştıklarına dikkati çeken Bayram, "Burası Hacıbaba Dağı'nın arka bölümünde bir alan. Rakımı ise 1500 metre seviyelerinde. Başkışla köyünde önceki yıllarda köylünün geçim kaynağı bağcılıktı. Fakat pazarın kısıtlanması, bitki hastalıkları bağcılığı bitme noktasına getirdi. Onun için alternatif ürün denemeleri yapılması gerekiyordu. Bu tür arazilerde çiftçinin daha çok gelir elde edebilmesi ve çileğin alternatif ürün olması için Ziraat Odası olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Bayram, bölgede çilek üretiminin, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'yle başladığını belirterek "İki üretici bu işi yaptı. Dekar başına 10 bin liradan fazla gelir elde ediliyor. Konya'nın Yunak ilçesi, KOP yatırımlarıyla ülkemizin önemli çilek üretim merkezlerinden biri oldu. Bizim burada 40 kadar dağ köyümüz var. Biz de önemli bir çilek üretim merkezi olabiliriz. Bu bölgenin çileği farklı. Sahil şeridinde yetişen çilekler çok çabuk eriyor. Bu çilekler yaylada üretildiği için uzun süre dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA