Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesine onay
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Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesine onay

Güneş Sigorta AŞ bünyesinde, Ziraat Sigorta AŞ ve Halk Sigorta AŞ'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle birleşilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) onaylandı.

Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesine onay
17.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:16

Güneş Sigorta AŞ bünyesinde, Ziraat Sigorta AŞ ve Halk Sigorta AŞ'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle birleşilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) onaylandı.

Güneş Sigorta'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ziraat Sigorta AŞ ve Halk Sigorta AŞ'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle Güneş Sigorta AŞ bünyesinde birleşilmesine ilişkin "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesinin, SPK'nın 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylandığı bildirildi.

Bugün itibarıyla onaylı belgelerin SPK'dan teslim alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Şirketimizin 'Türkiye Sigorta Anonim Şirketi' unvanını kullanabilmesi için izin verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği için yapılması planlanan esas sözleşme tadili, birleşmenin onaylanacağı genel kurulun onayına sunulacaktır."

Kaynak: AA

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