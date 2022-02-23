Ziraat Portföy 20 yaşında

Ziraat Finans Grubu ailesinin bir üyesi olan Ziraat Portföy, 2002 yılında başladığı yolculukta 20. yılını geride bıraktı.

Ziraat Portföy'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Portföy Genel Müdürü Yaman Akgün, portföy yönetimi alanında büyüklük ve getiri performansı bazında liderliği hedefleyerek müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke ekonomisine değer katan bir şirket olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Akgün, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimizin en başından bu yana ortaya koyduğumuz gayret ile yatırımcılarımıza değer katarken, sermaye ve para piyasalarına aktardığımız kaynaklar ile ülke kalkınmasına da katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ziraat Finans Grubu'nun sağladığı güçlü finansal çatının yanı sıra insan kaynağımızı ve teknoloji alanındaki yatırımlarımızı en önemli kazanımlarımız olarak görüyoruz. Ziraat Portföy olarak tecrübeli ve sektörü iyi tanıyan araştırma ve yatırım ekibi ile bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın finansal ihtiyaçlarına cevap verecek farklı yatırım araçları ve stratejilerden oluşan seçenekler sunuyoruz. Geniş araştırma kadromuz ve yeni nesil portföy yönetim stratejilerine uygun teknolojik adımlarımız, yatırımcılarımıza artı değer katacak planlarımızda önemli destekleyicimiz olmaya devam edecektir. Şirketimizin kurucusu olduğu yatırım fonları ve müşterimiz olan emeklilik şirketlerinin fonlarının etkin yönetiminin yanı sıra gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara bireysel portföy yönetimi hizmeti de sunmaktayız.

Emeklilik şirketi Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye portföy yönetimi hizmeti veren Ziraat Portföy, 2021 yılsonu itibarıyla yönettiği 102,3 milyar TL ve yüzde 16 pazar payı ile varlık büyüklüğü bakımından portföy yönetimi sektörünün en büyük şirketi konumunda. Ziraat Portföy, 11'i borsa yatırım fonu olmak üzere kurucusu olduğu 43 adet, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ'ye ait 46 adet, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'ye ait 6 adet yatırım fonları ile toplamda 100'ü aşan yatırım ve emeklilik fonunu yönetmektedir. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazemiz ile sektörde birçok alanda öncü olmaya devam ediyoruz. Yatırım ve borsa yatırım fonlarında tematik, yenilikçi ve alternatif ürün geliştirme hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Geleneksel yatırım ürünlerinin yanı sıra katılım finans ürünlerinde de önde gelen portföy yönetim şirketiyiz. Bu alanda ülkemiz katılım finans sektörünün gelişmesine de destek olmayı sürdürüyoruz."

"Kurmuş olduğumuz 11 borsa yatırım fonu ile Türkiye pazarında öncü rol oynuyoruz"

Akgün, dünyada uzun yıllardan beri kullanılan borsa yatırım fonlarının geliştirilmesinde etkin bir aktör olmanın gururunu yaşadıklarını, kurmuş oldukları 11 borsa yatırım fonu ile Türkiye pazarında öncü rol oynadıklarını belirtti.

Başarı tanımını "yatırımcıların değişen ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılamanın yanında sektörün gelişimine katkı sağlayacak yeni ürünleri ihraç etmek" olarak yapan Akgün, Ziraat Portföy'ün, teknoloji yatırımları ile günümüz varlık yönetiminde kullanılan teknolojileri sistemine entegre ederek yine farklılığını ortaya koymaya devam edeceğini aktardı.

Akgün, "Geldiğimiz noktayı yeterli bulmuyor, daha fazlası için bir başlangıç olarak görüyoruz. Ziraat Finans Grubu'nun bir üyesi olarak temel hedefimiz yalnızca yatırımcılarımıza değil, ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.