Ziraat odasından patates üreticilerine 'mildiyö' uyarısı
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Ziraat odasından patates üreticilerine 'mildiyö' uyarısı

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates ekili alanlarda halk arasında geç yanıklık olarak bilinen 'mildiyö' hastalığına karşı üreticileri uyardı.

Ziraat odasından patates üreticilerine 'mildiyö' uyarısı
30.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:14

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates ekili alanlarda halk arasında geç yanıklık olarak bilinen 'mildiyö' hastalığına karşı üreticileri uyardı.

Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patateste 'mildiyö' hastalığına karşı kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozların, il ve ilçe müdürlükleriyle oda bünyesinde çalışan ziraat mühendislerinin önerileri doğrultusunda uygulanmasını istedi. Kenar, "Çiftçilerimiz ruhsatlı ilaç kullanmalıdırlar. Patates yetiştiriciliğinin başladığı temmuz ayı içerisinde bitki boyunun 15- 20 santimetreye kadar büyüme döneminde başlayan hastalığı ve alternaria (erken yaprak yanıklığı) hastalıkları tespit edilen çiftçilerimiz önlem almalıdırlar. Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda küçük soluk yeşil ve sarımsı leke şeklinde görülmesi ve sonrasında bu lekelerin birleşerek kahverengi şeklinin almasıdır. Bu da bitkide yaprağı kurutarak verimi düşürmektedir" dedi.

'KİMYASAL VE KÜLTÜREL MÜCADELE YAPILMALI'

Çiftçilerin ekonomik zarar yaşamadan ilaçlama yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kenar, "Bölgemizde ekonomik düzeyde tarım yapılan fasulye, patates ve şeker pancarı gibi ürünlerimizde, özellikle erken ekim yapılan bölgelerimizde havaların yağışlı ve serin olması sonucunda rhizoctania, mildiyö ve antroztoz gibi hastalıklar ekonomik zarar eşiğini geçmeden kültürel ve kimyasal mücadele yapılmalı. Aksi takdirde verim düzeyde yüksek miktarda kayıplara neden olmaktadır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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