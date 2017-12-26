Ziraat Odası Yeni Yönetiminden Başkan Ergün'e Ziyaret

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Oluşturulan yeni yönetim sonrasında Başkan Ergün'e ziyarette bulunmak istediklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Altındağ, kendileri kabul etmelerinden dolayı Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.



Manisa'nın tarımı ve çiftçiler hakkında bilgiler veren Ziraat Odası Başkanı Altındağ, çiftçiler için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Yeni yönetimin ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini ileten Başkan Cengiz Ergün, yeni yönetime görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.