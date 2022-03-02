Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı - Haberler

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Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı

Eskişehir'de Ziraat Odası üyelerine yönelik "Güvenli Traktör Kullanımı" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Ziraat Odası üyelerine yönelik "Güvenli Traktör Kullanımı" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ziraat Odası üyelerine yönelik "Güvenli Traktör Kullanımı" konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Odası, Eskişehir, Traktör, Yerel, Haberler

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