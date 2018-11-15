Ziraat Odası'ndan Kütüphaneye Kitap Desteği

Şehit Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in isminin verileceği kütüphaneye Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, kitap desteğinde bulundu.



Menteşe ilçesinde polis ve jandarma iş birliğiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlik mertebesine ulaşan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına kütüphane oluşturuluyor.



Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli Ortaokulu'nda teşhir edilecek kütüphaneye Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ destek vererek çok sayıda kitap hediye etti.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Baştuğ, teşhir edilmekte olunan kütüphaneden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Temin ettiği kitapları kütüphanenin bulunduğu okula iletilmek üzere Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'a teslim eden Baştuğ, Menteşe ilçesinde polis ve jandarma görevlileri tarafından alınan ve uygulanmakta olunan güvenlik tedbirlerinden dolayı da teşekkür etti.