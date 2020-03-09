Ziraat Odası'ndan çiftçilere uyarı
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Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye, Mardin, Güncel

Ziraat Odası'ndan çiftçilere uyarı

Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle beraber hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tarımsal üretimle çiftçilerin gübre ve ilaçlama mesaisi sürürken Mardin Ziraat Mühendisleri Odası, zirai ilaç ve gübrenin kullanımı hakkında uyarıda bulundu.

09.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:24
Ziraat Odası'ndan çiftçilere uyarı

Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle beraber hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tarımsal üretimle çiftçilerin gübre ve ilaçlama mesaisi sürürken Mardin Ziraat Mühendisleri Odası, zirai ilaç ve gübrenin kullanımı hakkında uyarıda bulundu.


Türkiye'nin önde gelen tahıl ambarları arasında olan Mardin'de havaların ısınmasıyla çiftçilerin ilaç ve gübreleme çalışmasının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Mardin Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Vedat Durak gübre ve ilaç kullanılırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamada bulundu. Üreticilerin öncelikle teknik koşullara uymasını gerektiğini söyleyen Durak, "Üreticilerimizin zirai ilaç ve gübre ihtiyaçlarını resmi bayilerinden temin etmeleri ve barkodlu ilaç kullanmaları gereklidir. Piyasada barkodlu olmayan sahte ilaç kullanımı çiftçilerimizin ürünleri ciddi ve telafisi olmayan zararlar vereceğinden kesinlikle kullanılması gerekmektedir. Üreticilerimizin ilaç kullanımında ziraat mühendislerinden mutlaka teknik destek almalıdır. Ürüne hangi ilacın ne zaman ve hangi dozda kullanılacağı önemli olduğundan bu hususlara özellikle dikkat edilmelidir. Ziraat mühendisleri odası olarak çiftçilerimize girdi kullanımında daha sağlıklı ilaç ve gübre kullanabilmesi için her türlü teknik danışmanlık sunmaya hazırız. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu dönemde maliyetlerini düşürebilmek için teknik koşullara uymak üreticilerimize ciddi faydalar sağlayacaktır. Doğru zamanında ve uygun dozda girdi kullanımı için gerekli her türlü yayın hizmetinin tüm ilgili birimlerce yapılmasını bekler üreticilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ederiz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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