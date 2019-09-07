Ziraat Odası'ndan çiftçilere anız uyarısı

07.09.2019 13:54

Siirt Ziraat Odası Başkanı Gündüz Tanık, ekin hasadının yaklaşması dolayısıyla, anız yakma girişimlerine karşı çiftçilere uyarılarda bulundu.



Tanık, yaptığı açıklamada, anız yangınlarının tarımın ve insanlığın geleceği için büyük tehlike ve toprakta bulunan suyun buharlaşmasına, çevre kirliliğine ve hava kalitesinin düşmesine neden olduğunu belirtti.

Çiftçilerin ikinci ürün ekimi ya da arazi sürümünü kolay bir şekilde gerçekleştirmek için anızları yaktığını kaydeden Tanık, şöyle devam etti:

"Ancak anız yangınları sonucu toprakta ciddi manada tahribat meydana gelmektedir. Tarımsal üretimde tasarruf sağlamak ve tarlanın ikinci ürüne hazırlanma süresini kısaltmak amacıyla anızlar yakılmakta. Anız yakma toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kalitesinin düşmesinin yanı sıra doğaya, canlılara ve etrafında bulunan ekili ürünlere zarar vermektedir. Ayrıca toprakta bulunan organik madde oranını düşürerek yok etmekte ve toprak verimsizliğine neden olmaktır. Çiftçilerin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA