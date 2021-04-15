Ziraat Odası minik karatecileri ödüllendirdi
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Ziraat Odası minik karatecileri ödüllendirdi

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Ziraat Odası minik karatecileri ödüllendirdi

Osmaneli Ziraat Odası, Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonasında, Minikler kategorisinde Türkiye 3'ncüsü olarak derece alan 1308 Osmaneli Belediye Karate Takımı sporcularını çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

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Osmaneli Ziraat Odası, Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonasında, Minikler kategorisinde Türkiye 3'ncüsü olarak derece alan 1308 Osmaneli Belediye Karate Takımı sporcularını çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ve Genel Sekreter Günnur Özet, dereceye giren öğrenciler, Aybike Kıyıcı, İkbal Nisa Bozkur ve Hüma Zeynep Kaya ile takım hocaları Murat Salih Kurnaz'ı antrenman yaptıkları spor salonunda ziyaret ederek kutladı. Başarılı sporculara hediyeler vererek ödüllendiren Uğur, "Ziraat Odası olarak Türkiye 3'ncüsü olarak ilçemizi gururlandıran, bizleri sevindiren sporcularımıza spor çantası hediye verdik. Bütçemiz imkanları çerçevesinde başarılı olan sporcularımızın yanında olacağız. Dereceye giren sporcularımızı kutlar, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Ziraat Odası minik karatecileri ödüllendirdi
Ziraat Odası minik karatecileri ödüllendirdi
Ziraat Odası minik karatecileri ödüllendirdi
Ziraat Odası minik karatecileri ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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