Ziraat Odası Eski Meclis Başkanı Gülşen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çanakkale Ziraat Odası Eski Meclis Başkanı Kadir Gülşen, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gülşen için Şehitler Camiinde düzenlenen cenaze törenine Belediye Başkan Vekili Özden Çetin, Gülşen ailesi ve sevenleri katıldı. Kentin değerli bir siması olan Kadir Gülşen, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale Ziraat Odası Eski Meclis Başkanı Kadir Gülşen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

29. 09. 2021 15: 11

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