Ziraat Odası Başkanından Çiftçilere Döviz Uyarısı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, döviz kurlarındaki dalgalanmanın tüm sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü de etkilediğini belirterek, çiftçilerin sezon öncesi dikkatli olmalarını istedi.

Kayhan, Kumluca Ziraat Odasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki dalgalanmanın tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektörünü de etkilediğini belirterek, örtü altı üretiminin başlayacağı sezon öncesi sektör paydaşlarından, dalgalanmadan en az şekilde etkilenmek için gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Başkan Kayhan, dövizdeki dalgalanmayı bahane edip, fiyat spekülatörlüğü yapan firma ve şahıslar da bulunabileceğini, sektör paydaşlarının bu konuda uyanık olmaları gerektiğini kaydetti. Kayhan, "Tarım sektöründeki vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar az borçlanmalarını tavsiye ediyorum. Bitki besleme ve bitki koruma ürünleri satan firmaların da piyasayı iyi araştırarak ürün temin etmelerini, ürün satarken üreticiye döviz kurundaki dalgalanmayı bahane ederek fahiş fiyatlarla satmamalarını öneriyoruz." dedi.