Ziraat Odası Başkanından çiftçi borçları için yapılandırma talebi
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Ziraat Odası Başkanından çiftçi borçları için yapılandırma talebi

10.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:42
Ziraat Odası Başkanından çiftçi borçları için yapılandırma talebi

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz ve uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi talebinde bulundu.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz ve uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi talebinde bulundu.

Başkan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde üretimin ve çiftçinin önemini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle çiftçilerin kredi borçlarında artış olduğunu ifade eden Karaca, "Gelin çiftçinin borçlarını yapılandırın. Bu çiftçi bize lazım. Sadece üretmeyi düşünsün, borçla uğraşmasın. Çiftçinin, Ziraat Bankası, Tarım Kredi, SSK ve Tedaş'a ait borçları faizsiz 5 yıl geri ödemeli yapılandırılsın. Mazot ve gübre desteği yeniden ayarlansın. Hükümetimizin bir an önce bu konuya el atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:47:14. #1.14#
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