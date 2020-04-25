Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, tarım işçileriyle buluştu
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Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, tarım işçileriyle buluştu

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, üretime devam eden tarım işçilerini tarlada ziyaret ederek hem taleplerini dinledi hem de sosyal mesafe konusunda uyardı.

25.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:11
Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, tarım işçileriyle buluştu

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, üretime devam eden tarım işçilerini tarlada ziyaret ederek hem taleplerini dinledi hem de sosyal mesafe konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçileri, her türlü zorluğa rağmen üretime devam etmek için çalışıyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesindeki biber tarlasında çalışan işçileri ziyaret eden Çetinkaya, işçilerin sahada yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinledi.

Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bugünlerde tarımın olmazsa olmazlar arasında bulunduğunu belirtti.

Tarımın 365 gün sürdürülmesi ve vatandaşların gıda güvencesinin sağlanması için üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bugün çiftçilerimizi ve tarım işçilerimizi ziyaret ettik. Gıda ihtiyacının karşılanması için tarım işçilerinin yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımız evlerinde huzur içerisinde kalabilirler. Üreticilerimiz onların gıda güvencesini sağlamak için çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar sırasında yine sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına son derece önem gösteriliyor."

Tarım işçileri ise devamlılık olarak iş bulamadıklarını ve çalışma ücretlerinin çok düşük olduğunu belirterek bu konularda iyileştirmeler talep etti.

Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, tarım işçileriyle buluştu

Kaynak: AA

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