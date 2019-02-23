Ziraat Odası Başkanı Çetindağ Mazbatasını Aldı

Sivas Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Hacı Çetindağ, mazbatasını aldı.

İl Seçim Müdürü Mehmet Özkan'ı ziyaret eden Çetindağ, seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Özkan'ın elinden mazbatasını alan Çetindağ, Sivas'ta oy kullanan tüm çiftçi ve delegelere teşekkür etti.

Ziraat Odası'nın Sivas'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Çetindağ, "Amacımız çiftçilerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntıları en kısa sürede çözüme kavuşturmak. Gübrede, tahıl taban fiyatlarına, ürün hasar tespitinden borç ertelemeye kadar her konuda çiftçilerimizin emrindeyiz. Bizleri yeniden yetkilendiren çiftçi kardeşlerimize yönelik 4 yıllık hizmet planımızı hazırladık. Bunları hayata geçirerek çiftçilerimize daha kaliteli hizmet sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA