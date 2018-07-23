Ziraat Odası Başkanı Çetindağ Basın Bayramı'nı Kutladı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Çetindağ mesajında çiftçilerin bilgilendirilmesinde ve bilinçlendirilmesinde basının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Zor şartlar altında gece gündüz demeden halkı ve kamuoyunu bilgilendirme görevini yürüten basınımızı yürekten kutluyor görevlerinde başarılar diliyorum. Basın mensuplarının ilimiz ve ülkemizin birliği beraberliği konusunda yakındığı üstün gayret ve başarıdan ötürü kutluyorum. Gözümüz, kulağımız olan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı. - SİVAS