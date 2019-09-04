Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Hak yerini buldu"

04.09.2019 12:26

TARİŞ'in 2019 yılı kuru üzüm avans fiyatını açıklamasının ardından konuşan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Üreticimizin beklediği fiyat idi, hak yerini buldu." dedi.



Başkan Yalvaç, "Salihli Ovamızda 50'ye yakın mahallemizde Sultaniye Kuru Üzüm yetiştiren, 400'e yakın bağcılık yapan çiftçimizle çalışmalarımız, uğraşımız, emeğimiz sonuç vermiştir. Açıklanan fiyat ile çiftçimizin istediği fiyat açıklanırken, kısacası yani hak yerini bulmuştur. Açıklanan fiyat ile çiftçimiz emeğinin karşılığını almıştır" dedi.



Açıklanan fiyatların tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Yalvaç, "TARİŞ 7.5 numara üzüme 10,00 TL, 8 numara üzüme 10,25 TL, 8.5 numara üzüme 10,50 TL, 9 numara üzüme 10,75 TL, 9.5 numara üzüme 11,00 TL ve 10 numara üzüme 11,25 TL ve 10.5 numara üzüme 11,50 TL olarak açıklamıştır. İnşallah bu fiyatlar ile Salihli Ovasındaki çiftçinin yüzü güler. Eğer üzüm üreticimizin yüzü gülüp para kazanırsa, tüm esnafımız para kazanır, ekonomimiz çok iyi olur" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA