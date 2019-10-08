Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı

08.10.2019 14:48

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilerin 2020 üretim sezonu için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını yapmalarını istedi.

Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilere her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Çiftçilerin bir an önce başvurularını yaptırmalarını isteyen Ateş, "ÇKS başvurularını da Odamıza yapan çiftçilere dosyalarını hazırlayarak teslim ediyoruz. Çiftçilerimizin bir an evvel ÇKS başvurularını yaparak, bu kapsamdan yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA