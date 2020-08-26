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Ziraat odalarının kuru üzümde taban fiyat beklentisi 13,5 lira

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından bu yıl için kuru üzümün fiyatının 13,5 lira olarak açıklanması yönünde bir beklentilerinin olduğunu söyledi.

Ziraat odalarının kuru üzümde taban fiyat beklentisi 13,5 lira
26.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:16

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından bu yıl için kuru üzümün fiyatının 13,5 lira olarak açıklanması yönünde bir beklentilerinin olduğunu söyledi.

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ bu yıl için kuru üzümde bekledikleri taban fiyatı açıkladı. Başkan Altındağ, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından üzüm fiyatları düşerse devlet olarak Toprak Mahsulleri Ofisi olarak müdahale ederiz açıklaması üreticilerimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, her yıl olduğu gibi bu yılda Manisa'ya hemşehrilerinin yanına gelerek üzüm rekoltesi ve fiyatını açıklayacaktır. Geçen yıl yaklaşık 300 bin ton kuru üzüm üreten üretici bu yıl üzüm fiyatının 13,5 lira olması yönünde bir açıklama bekliyor. Bakanımızdan kendi hemşehrilerini, kendi üreticilerini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklaması bekliyoruz" dedi.

Geçen yıldan bu yana kur farkının değiştiğini ve girdi maliyetlerinin değiştiğini vurgulayan Altındağ, "Gübre fiyatları arttı. Aynı zamanda çeşitli doğal afetler meydana geldi. Bunlar da göz bulundurularak üzüm taban fiyatının 13,5 lira olması beklentisi içerisindeyiz. Zaten domates üreticimiz bu sene perişan oldu, ürünü tarlada kaldı. Üzüm üreticimiz bari mağdur olmasın" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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