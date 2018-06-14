Ziraat Odalarına Personel Desteği

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, ziraat odalarındaki bazı personel için desteklemede bulunduklarını belirtti.

Kırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal yönden ziraat odalarının önemli görevler ifa ettiğini, tarım ve hayvancılık konusunda daha faydalı olabilmeleri için ziraat mühendisi ve veteriner hekim personeli eksiklerinin tamamlaması gerektiğini söyledi.

İl müdürlüğü olarak ziraat odalarına 4 personele kadar desteklemede bulunduklarını belirten Kırmacı, "Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemeleri konusunda her personel için yıllık 38 bin lira destekte bulunuyoruz. Toplamda 2 milyon 100 bin lira destek ödemesi yapacağız." dedi.

Kırmacı, bu kapsamda ziraat odalarına 2016 yılında 56 personel için 1 milyon 680 bin, geçen yıl da 60 danışman personel için 2 milyon 100 bin lira destek ödemesi yaptıklarını da kaydetti.